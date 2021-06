V Chanově mělo vzniknout modulové bydlení, kvůli vysoké ceně z toho ale sešlo

Vybydlené paneláky a všude kolem nepořádek – tak vypadá sídliště Chanov. Letos tam měl stát nový, takzvaný kontejnerový, dům.

Postaveno mělo být osmnáct bytových jednotek, jenže cena se nečekaně vyšplhala na více než 35 milionů korun. Veřejnou zakázku proto město zrušilo a radnice nyní řeší zajištění bydlení pro rodiny, které žijí v nevyhovujících bytech v panelácích, oznámil primátor města Jan Paparega (ProMOST).

Zastupitelka a předsedkyně komise sociální a národnostních menšin Hana Aulická Jírovcová (KSČM) uvedla, že je potřeba vymyslet nějakou jinou variantu a přiznat si, že výstavba bytového fondu by byla daleko dražší.

Zapojit místní

S návrhem na modulové bydlení opozice nesouhlasila, podle ní by bylo vhodnější stávající byty zrekonstruovat. „Modulové bydlení je předražené, ta cena je opravdu vysoká. Město by si mělo vytipovat pár základních bytů, kde by se udělala základní oprava nejlépe za pomoci místních, aby si vytvořili pracovní návyky,“ uvedl mluvčí základní organizace Strany zelených Most Jan Hrubeš.

V případě, že by některé z místních bytů byly na hranici životnosti, by se město snažilo najít rodinám náhradní bydlení.

Pokud však město nenajde ekonomičtější variantu, celou akci zřejmě zruší a přikloní se k variantě rekonstrukce bytů.