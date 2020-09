V Cítolibech možná někdo otrávil staré vrby, aby se jich zbavil. Policie se případem zabývá

Policie vyšetřuje, proč v Cítolibech u Loun usychá vrbová alej. Více než padesát let staré stromy tam začaly chřadnout a žloutnout v létě. Když je prohlédl dendrolog, zjistil, že do jejich kmenů jsou navrtané hluboké díry. Je tak podezření, že stromy někdo otrávil, aby se jich zbavil – do navrtaných otvorů nalil škodlivou látku, kterou už s časovým odstupem nelze vystopovat. Vrby jsou v místě, kde se staví nové rodinné domy.