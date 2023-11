Netanjahu: Izrael vstoupil do nemocnice v Gaze i kvůli rukojmím

Jedním z důvodů, proč Izrael vstoupil do nemocnice Šífa v Pásmu Gazy, bylo podle premiéra Benjamina Netanjahua to, že měl silné indicie, že by tam mohla být alespoň část rukojmích. Netanjahu to sdělil v rozhovoru s televizí CBS. Žádní rukojmí se tam ale nenašli. Další americké televizi ABC zase americký ministr zahraničí Antony Blinken řekl, že USA daly Izraeli najevo, že nemůže znovu okupovat Pásmo Gazy.