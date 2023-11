V sále mnichovského pivovaru se Hitler poprvé pokusil ovládnout Německo. I neúspěch mu nakonec pomohl

Pivní puč – zní to zvláštně, avšak nebylo to žádné povstání opilců, kterým by se nelíbilo třeba to, že hospoda zavírá a že musí jít domů. Pojmenování nacistického pokusu o státní převrat z roku 1923 souvisí s tím, že vypukl při jednání bavorských politických vůdců v hostinci Bürgerbräukeller. Byl to obrovský sál s kapacitou bezmála dvou tisíc lidí, který patřil k mnichovskému měšťanskému pivovaru v bezprostřední blízkosti Rosenheimského náměstí. Dnes již pivovar ani hostinec nestojí, na jeho místě je hotel Hilton.

O převrat se nacionální socialisté pokusili pouhých pět let po konci první světové války, v době, kdy Německo v žádném případě nebylo politicky stabilní zemí. Prohrálo válku, kvůli tomu přišlo o území a o kolonie a řada obyvatel takový výsledek nemohla přenést přes srdce. K tomu bylo hospodářství vyčerpané válkou, a místo aby se snažilo postavit na nohy, muselo Německo platit vítězným mocnostem vysoké reparace.