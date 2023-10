Netanjahu s kritikou tajných služeb narazil. Čas na účtování bude po válce, vzkázala mu opozice

Ke kritice Netanjahua se v neděli přidal i jeho ministr národní bezpečnosti z krajně pravicové strany Itamar Ben Gvir. „Problémem nejsou konkrétní varování, ale spíše celý chybný koncept. Politika zadržování, imaginárního odstrašování a kupování dočasného klidu za přemrštěnou cenu jsou kořeny celého problému,“ napsal Ben Gvir. Dodal také, že taková diskuse teď není na místě a že po válce bude „dost času na zúčtování“. Podle serveru The Times of Israel tak Ben Gvir naznačil, jaký postoj asi zaujme po válce k Netanjahuově další politice proti Hamásu.

Netanjahuův syn zůstává na Floridě

„Zatímco naše děti mají jídlo na příděl v bojovém poli v Pásmu Gazy… Netanjahu si sedí ve své kanceláři, s doutníky a šampaňským a obviňuje armádní velitele,“ uvedla předsedkyně opoziční Strany práce Merav Michaeliová v reakci na Netanjovo vyjádření ze sobotního večera.

Tento týden britský deník The Times přinesl kritiku od některých izraelských rezervistů, kteří se kvůli válce vrátili do vlasti, na adresu Netanjahuova syna Jaira. Ten se letos přestěhoval na Floridu a na rozdíl od mnoha dalších rezervistů se kvůli válce ze zahraničí domů nevrátil. „Jair si užívá života na Miami Beach, zatímco my jdeme na frontu,“ řekl jeden rezervista deníku The Times.