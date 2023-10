Prožila jsem peklo, popsala svůj únos Hamásem propuštěná žena

Teroristé se podle Lifšicové zmocnili celého kibucu. Ji samotnou naložili na motorku a odvezli. „Když jsem ležela na motorce, měla jsem na jedné straně nohy, na druhé tělo a dostávala jsem rány po cestě. Sice mi nezlomili žebra, ale část mi velice pohmoždili, a tak jsem nemohla dýchat,“ popsala.

Po příjezdu k plotu, který měl izraelské kibucy chránit, jeho část bojovníci Hamásu vyhodili do povětří a rukojmí zavlekli do sítě tunelů. Lifšicová vypověděla, že pětici zajatých ujišťovali, že jim neprovedou nic zlého. Do podzemí za unesenými přišel i lékař, protože se teroristé báli, aby rukojmí neonemocněli. Každého hlídal jeden bojovník Hamásu, mluvili s námi, ale nesměli jsme se bavit o politice, řekla mimo jiné Lifšicová.