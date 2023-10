Tři slovenské strany v čele s Ficovým Smerem podepsaly koaliční dohodu

Podpis koaliční smlouvy, která zpravidla upravuje vztahy mezi vládními stranami a zahrnuje jejich politické priority, následuje dva týdny poté, co Fico dostal od prezidentky Zuzany Čaputové pověření pro sestavení vlády. Hlava státu na to dala Ficovi právě čtrnáct dnů.

Smer–SD a SNS dlouhodobě vystupují proti vojenské pomoci Ukrajině bránící se ruské invazi a kritizují rovněž protiruské sankce. Podle Fica slovenská diplomacie už nebude mluvčí zahraničních zájmů, skončila éra, kdy v zemi údajně vládly nevládní organizace.

Předseda Hlasu-SD Peter Pellegrini, který před volbami sliboval zachování podpory Ukrajině, po podpisu koaliční smlouvy řekl: „Vstup do vlády neznamená s ohledem na tíživou ekonomickou situaci procházku růžovou zahradou.“

Fico by uvítal, pokud by ustavující schůze sněmovny po volbách byla příští týden. Zopakoval, že by chtěl, aby nová vládní sestava zastupovala Slovensko na nadcházející schůzce státníků členských zemí Evropské unie 26. a 27. října.

Strana evropských socialistů (PES) minulý týden pozastavila Smeru–SD a Hlasu–SD členství, což zdůvodnila Ficovým odklonem od hodnot evropských socialistů a připravovanou vládní spoluprací s SNS, kterou evropští socialisté označili za krajně pravicovou.