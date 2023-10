Požár na Madeiře zřejmě sežehl už desetinu ostrova. Turisté se schovávali v jeskyni

Wildfires raging in hard-to-reach areas of #MadeiraIsland amid unseasonably high high temperatures

Fires are sweeping across two areas of the west coast #Calheta and #Porto Moniz.#Portugal #wildfire #fire #Madeira #forestfire #FajãdaOvelha #PauldaSerra #incendio #incendie… pic.twitter.com/BpUVGUuTAN