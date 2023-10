Ke zničení Hamásu bude vpád do Gazy nutný, míní expert. Trpět budou civilisté, varuje analytička

Při víkendových útocích Hamásu zemřelo přes tisíc obyvatel židovského státu. Palestinské zdroje hovoří o stovkách obětí odvetných úderů. Očekává se, že izraelské síly zahájí v Gaze pozemní operaci. U hranic hromadí záložníky, kterých povolal židovských stát rekordních 300 tisíc. Armáda na místě soustředí i těžkou techniku.

U jihoizraelského města Aškelon jsou desítky tanků a vozidel pěchoty, informoval z místa zpravodaj ČT Jan Šilhan, který upozornil, že podobné to bylo v roce 2014 před izraelskou akcí proti islamistům. Připraveno je podle něj 35 izraelských praporů. „Otázka je, jestli to má působit jako odstrašení,“ podotkl zpravodaj s tím, že není potvrzeno, zda k pozemní ofenzivě dojde. „Byla by to zásadní eskalace,“ konstatoval Šilhan.

Generálporučík ve výslužbě a bývalý velitel Výcvikového centra spojeneckých sil NATO Pavel Macko si myslí, že vzhledem k tomu, co se o víkendu stalo, bude Izrael chtít maximálně degradovat síly Hamásu, a to jen letecky nepůjde, takže na pozemní operaci dojde.

Pokud jde o probíhající odvetné údery na Gazu, některé hlasy hovoří o nejsilnějším izraelském ostřelování za dvacet let, upozornil Šilhan. Izraelská armáda cílí hlavně na strategická místa, kde se soustředí teroristé z Hamásu. Podle Šilhana je pro izraelské vedení citlivá otázka zhruba 150 rukojmích, kteří skončili v rukou Hamásu. Je možné, že kvůli tomu Izrael váhá se zahájením ofenzivy. Hamás totiž hrozí, že po každém úderu zabije rukojmího.