Britský premiér slibuje změnu. Labouristy chce oslabit třeba podporou motoristů

Sunak se v zápasu o hlasy motoristů nevzdává. Pokus přiblížit se běžnému Britovi tím, že natankuje vůz u čerpací stanice, mu sice moc nevyšel – jednak se ukázalo, že auto nepatří jemu, ale vypůjčil si ho od zaměstnance nedalekého supermarketu, jednak se mu nedařilo za palivo zaplatit –, ale přízeň si hodlá jeho vláda získat tím, že majitelům aut zjednoduší život.

„Jsme to my, konzervativci, kdo může hrdě říct, že podporuje auta!“ vzkázal na stranické konferenci ministr dopravy Mark Harper. Toryové vycítili, že velká část britské veřejnosti má za to, že omezování dopravy je v zemi příliš. Jde například o snižování rychlosti ve městech, zavádění mýtného nebo zákazy benzinových a dieselových motorů.

Maximální rychlost dvacet mil v hodině (zhruba třicet kilometrů) už tři roky platí v Londýně. Konzervativní vláda připravila zákon, který znesnadní rozšiřování takové praxe i do dalších měst. Celou řadu podobných omezení zavedli labourističtí starostové. Konzervativci doufají, že bojem za motoristy přilákají část voličů před volbami v příštím roce.