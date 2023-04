Třicítku ve městě prosazuje podle Macinky zelená bojůvka. Bylo by čistší ovzduší a méně hluku, oponuje Žaloudek

Třicetikilometrová rychlost je čím dál obvyklejší i v některých zónách v Brně nebo v Plzni. Usiluje o to i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na základě rezoluce Evropského parlamentu, který vydal soubor příslušných opatření, která by měla zvýšit bezpečnost dopravního provozu.

Podle pražské zastupitelky a ekoložky Evy Tylové (Piráti) má třicetikilometrová rychlost smysl v obytných zónách v městských částech. „Lidé by více jezdili na kolech, rádi by chodili pěšky. Na kole máte problém ve městě vůbec jet,“ říká.

„Je chyba označovat dopravní předpisy za šikanu, lidé by měli ve městech volit typ dopravy, který je jim nejbližší, spousta lidí se bojí jet městem na kole. Třicítka by byla bezpečnější, je čistší ovzduší a méně hluku,“ oponuje Matěj Michal Žaloudek (Zelení) z Iniciativy 30 pro Prahu, který je zastupitelem Prahy 3.

„Protesty jsou v mezích zákona, nelze to srovnávat s přilepováním k dálnici. Je to demokratická možnost využít toho, jak vyjadřuji svůj názor. Pokud to v Berlíně a v Bruselu běží, tak u nás musí být takový protest, aby se něco začalo dít,“ soudí Tylová. Cestu autem do centra města považuje za zbytečnou a za šikanu obyvatel, kteří v oblasti bydlí.

„Jízda autem je pro stovky tisíc lidí v Praze existenční. Demonstranti jsou bezohlední vůči starším, je to zelená bojůvka,“ reaguje Macinka.

Podle Žaloudka z Iniciativy 30 pro Prahu by si nadpoloviční většina Pražanů přála právě zklidnění automobilové dopravy, odkazuje se na průzkum, který si nechalo hlavní město vypracovat. „Město žije sousedstvím a docházkovou vzdáleností, hodně lidí bydlí u zaměstnání a chodí tam pěšky,“ říká.