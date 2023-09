Söder chce k hranicím vyslat deset tisíc policistů. Mají bojovat s nelegální migrací

Místopředsedkyně bavorské pobočky policejních odborů GdP Daniela Bartelová ve středečním rozhovoru s bavorským veřejnoprávním rozhlasem Bayerischer Rundfunk řekla, že její organizace je naopak proti rozšíření stálých hraničních kontrol.

„Stacionární kontroly jsou z policejního hlediska účinné jen omezeně, představují ale velkou zátěž pro obyvatele a také pro pohraniční region,“ podotkla. Dodala, že odbory jednoznačně podporují mobilní kontroly a takzvaná skrytá pátrání, což mohou být kontroly policistů v civilu a kontroly prováděné bez konkrétního podezření.

Bavorskou pohraniční policii posílí stovky lidí

V prohlášení, kterého se zúčastnil i bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann a zástupce velitele bavorské pohraniční policie Stephan Seiler, označil bavorský premiér práci tamních pohraničníků za vzor pro celé Německo. „Bavorská pohraniční policie je jeden velký úspěch,“ uvedl Söder.

U bavorské pohraniční policie nyní působí asi 820 policistů. Do roku 2025 by u ní podle současných plánů přitom měla sloužit tisícovka policistů. Söder řekl, že novým cílem je rozšířit řady pohraničníků do konce roku 2028 na patnáct set lidí. Bavorsko je jedinou německou spolkovou zemí, která má vlastní pohraniční policii. Založilo ji před pěti lety. Její fungování je ale úzce provázáno se spolkovou policií. Ta má v Německu na starosti ostrahu hranic.