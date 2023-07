Chudý a izolovaný, demokratický a bohatý. Oba korejské státy slaví 70 let příměří

Každá země si příměří připomíná po svém. Gesta ukazují, kam za 70 let došly a jak konflikt dodnes formuje jejich postoje.

Zakázané zbraně

Ruského ministra Kim osobně provedl výstavou zbraní, které KLDR vyvinula. Ukázal mu rakety i dron, který vizuálně připomíná ty americké. Vystavené zbraně přitom zakazuje rezoluce Rady bezpečnosti OSN, pro kterou zvedly ruku i Čína a Rusko. „KLDR je důležitým partnerem Ruska. Máme společnou hranici a bohatou historii spolupráce,“ nechal se slyšet Šojgu.

Pro Rusko není KLDR ani klíčový partner, ani zásadní dodavatel munice, byť výrobní kapacity i zásoby Severní Korea má, řekl v Horizontu ČT24 koreanista Jaromír Chlada. Návštěvu Šojgua vnímá spíše jako signál Jižní Koreji, která nepřímo podporuje Ukrajinu. Je to náznak, že by Rusko mohlo podporovat severokorejský jaderný program. Podobně vidí koreanista také návštěvu čínského představitele. Zároveň to považuje i za nátlak na Spojené státy.

Korejská válka začala v červnu 1950, když Sever napadl Jih. Vlastní občany dodnes drží v bludu, že to bylo naopak. Spojené státy pak vedly koalici OSN proti Severokorejcům, kterým pomohli Číňané.

Dohoda o příměří rozdělila poloostrov podél 38. rovnoběžky. Obě země odděluje takřka neprostupné, 250 kilometrů dlouhé demilitarizované pásmo. Jih s americkou pomocí vybudoval úspěšnou tržní ekonomiku a demokracii. Sever je dnes izolovaný a chudý. Oba státy jsou technicky stále ve válce, protože příměří nenásledoval podpis mírové smlouvy.