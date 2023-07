V době smrti Floyda byl slogan Black Lives Matter jasně identifikovatelným prohlášením, říká amerikanista

Verdikt nad Zimmermanem vyvolal tehdy vlnu protestů a demonstrací po celé zemi. K tragédii se vyjádřil i tehdejší americký prezident Barack Obama. „Kdybych měl syna, vypadal by jako Trayvon,“ řekl tehdejší šéf Bílého domu a otec dvou dcer. Hashtag #BlackLivesMatter se poté rozšířil do celého světa.

V únoru roku 2012 se na Floridě neozbrojený sedmnáctiletý Afroameričan Trayvon Martin vracel z nákupu. Dostal se ale do konfliktu se členem tamní dobrovolné hlídky Georgem Zimmermanem. Martin byl zastřelen. Zimmerman, po otci běloch a po matce Hispánec, sice stanul před soudem, ten ho ale v červenci 2013 zprostil všech obvinění s tím, že šlo o sebeobranu. V reakci na to vzniklo 13. července 2013 hnutí Black Lives Matter, které upozorňuje na případy, kdy mělo dojít k brutalitě policistů vůči afroamerickému obyvatelstvu s často tragickým vyústěním.

„Protesty ve Fergusonu, Baltimoru a v následujících letech v New Yorku a jinde jsou ty momenty, kdy lze pozorovat rozmach a přijetí hesel a cílů Black Lives Matter. Ještě před Fergusonem existovala jen malá Black Lives Matter Network, ale právě s medializací Fergusonu, včetně vyšetřování ministerstva spravedlnosti, které vyhodnotilo místní policejní sbor jako prolezlý systematickým rasismem, přišla expanze ve formě Black Lives Matter Global Network Foundation a posléze vznik Movement for Black Lives,“ nastiňuje Beneš.

Prakticky do celosvětového povědomí se hnutí Black Lives Matter dostalo během demonstrací vyvolaných smrtí Afroameričana George Floyda v roce 2020. Ten zemřel poté, co se jej snažila v americkém městě Minneapolis ve státě Minnesota v květnu roku 2020 zatknout policie na základě udání, že chtěl v samoobsluze zaplatit padělanou bankovkou. Podle policie se Floyd strážníkům vzpouzel a byl pod vlivem alkoholu či drog.

Proces s Chauvinem začal 29. března 2021. Upírala se na něj pozornost amerických i světových médií. Nakonec soudce poslal Chauvina na dvaadvacet let a šest měsíců do vězení za Floydovu vraždu. Při dobrém chování může Chauvin počítat s podmínečným propuštěním po odpykání dvou třetin trestu, tedy zhruba po patnácti letech.

Podle policejní verze kladl King při zatýkání odpor a byl pod vlivem alkoholu a drog. Amatérský videozáznam ale ukázal i použití obušků a to, jak policisté do Kinga ležícího na zemi kopou. Během dvou minut utrpěl vážná zranění – jedenáct zlomenin lebky, poškození mozku a ledvin.

„Bez videí by si lidé neuměli představit, jak brutální, absurdní a naprosto zbytečné ty útoky proti Afroameričanům byly a jsou. Co se týká konkrétně videa s policejní vraždou George Floyda, tak ta délka celého zákroku, arogance Dereka Chauvina a vědomí, že kdyby neexistoval ten videozáznam, tak se veřejnost dozví zcela odlišnou verzi Floydova úmrtí, se myslím spojily v efektivní koktejl, kdy afroamerickým komunitám došla trpělivost,“ vysvětluje Beneš.

Globální dosah Floydovy smrti byl podle Pondělíčka nesporně větší než u Martina či Kinga. „Těžko říci, zda za to může postupující globalizace a sociální sítě, nebo něco jiného. Dle mého soudu hrálo roli hlavně to, že v roce 2020 probíhala debata o rasových otázkách, diskriminaci a dekolonizaci napříč západními zeměmi. Třeba ve Velké Británii a Francii minimálně část společnosti vnímala, že to není jen americký problém, což se v roce 1992 rozhodně říct nedá,“ říká.

Co se týče dalších rozdílů mezi akcemi po smrti Martina a Floyda, podle Pondělíčka byly i v konkrétních požadavcích. „Zatímco Martina totiž zastřelil ozbrojený civilista, Floyd se stal obětí zasahujících policistů. V prvním případě tak požadavkem bylo vlastně jen potrestání střelce, ve druhém se cílem staly rozsáhlejší reformy policejní práce,“ vysvětluje.

„Prohlášení, za nímž stály ideje“

Více než kdy jindy v minulosti bylo po smrti Floyda vidět mezi protestujícími bělošské obyvatele USA. „V roce 2020 se protestů účastnilo obrovské množství lidí, navíc i lidí z nečernošských komunit, zatímco případ Trayvona Martina byl zpočátku spíše místní, floridská záležitost, která se až postupně začala rozrůstat a získala podporu hlavně on-line,“ říká Beneš.

Protesty v roce 2020 podle něj byly také koordinovanější a propojenější než dříve. „Navíc se za těch sedm let změnila atmosféra v zemi a povědomí většinové společnosti o policejní brutalitě, především vůči Afroameričanům. Slogan Black Lives Matter už tak nebyl novinkou, ale jasně identifikovatelným prohlášením, za nímž stály nějaké ideje, osoby, cíle, k nimž se mohli lidé hlásit a vztáhnout,“ dodává Beneš.

Mareš upozorňuje, že část bělošského obyvatelstva podporuje požadavky Afromeričanů již od dob abolicionismu. „Podpora Black Lives Matter proto nebyla překvapivá – zvláště v situaci, kdy byla využita odpůrci znovuzvolení Donalda Trumpa,“ říká. K tomu, že se ve světovém měřítku hnutí Black Lives Matter dostalo do širšího povědomí spíše až se smrtí Floyda, Mareš uvádí, že hnutí za sebou mělo několik let vývoje. „Získalo širší podporu a celá ‚kauza Floyd‘ zapadla do prezidentské kampaně v USA i do vyhrocených kulturních střetů ve světě,“ tvrdí.

Podporu většinové společnosti Beneš považuje za důležitou, byť podle něj výrazně upadá. „Samozřejmě i v šedesátých letech během období hnutí za občanská práva existovala část většinové společnosti, která cíle Afroameričanů podporovala, ale Black Lives Matter, alespoň na tom vrcholu v létě 2020, dosáhla bezprecedentního úspěchu. V amerických, ale i českých médiích se seriózně rozebíraly možné reformy policie, reparace, jak dostat více historie Afroameričanů do škol a podobně. Takovou podporu a odezvu případy Kinga a Martina neměly,“ poznamenává Beneš.