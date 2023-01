USA sledují další případ policejního násilí. Pětice strážníků ubila muže

Devětadvacetiletého Nicholse zastavila pětice policistů v autě při dopravní kontrole. Podle obžaloby zbili po hádce Nicholse tak, že na následky vnitřního krvácení o tři dny později zemřel. Policisté čelí obvinění z vraždy druhého stupně, napadení s přitěžujícími okolnostmi, únosu s přitěžujícími okolnostmi, nesprávného úředního postupu a zneužití postavení.

Město Memphis, které tvoří ze dvou třetin afroamerické obyvatelstvo, se chystá na zveřejnění hodinového videa plného drastických záběrů. Advokáti pozůstalých i Nicholsova rodina už ho zhlédli. „Bylo to naprosto nestoudné bití bez přestávky. Trvalo tři minuty. To je to, co jsme viděli na videu,“ upozornil advokát Antonio Romanucci.

Po interním policejním prošetření dostalo všech pět strážců zákona výpověď. O práci přišli také dva hasiči, kteří zasahovali na místě. „Snad tento incident může otevřít širší konverzaci o nutnosti policejní reformy. Svět se na nás dívá,“ podotkl státní zástupce Steve Mulroy.