Rusové podle analýzy amerického listu mění taktiku. Jsou opatrnější a lépe připraveni na ukrajinské protiútoky

Ruská armáda mění taktiku, kterou používá ve válce proti Ukrajině. V přípravě na ukrajinskou protiofenzivu dokázala zlepšit disciplínu i koordinaci. Napsal to americký list The New York Times, který o postupech Rusů hovořil s ukrajinskými vojáky, vojenskými i západními představiteli a zkoumal dokumenty a videozáznamy.