Lukašenko hrozí použitím jaderných zbraní, pokud bude napadeno Bělorusko

„Myslím, že sotva kdo by chtěl bojovat se zemí, která má takové zbraně. Je to odstrašující prostředek,“ řekl Lukašenko. „Nedej bože, abych se v současné době musel rozhodovat o použití těchto zbraní. Ale nebude žádné váhání, pokud by došlo k agresi proti nám,“ dodal. Podle běloruské státní agentury Belta uvedl, že o jejich rozmístění na běloruském území požádal Rusko sám, aby tak „zaručilo bezpečnost“ jeho země.

Minsk a Moskva v květnu podepsaly dokumenty ohledně rozmístění nestrategických ruských jaderných zbraní v Bělorusku. Lukašenko následně tvrdil, že Rusko s jejich přesunem už začalo. Putin nicméně minulý týden uvedl, že Moskva jaderné zbraně v Bělorusku začne rozmisťovat poté, co 7. či 8. července skončí „příprava příslušných zařízení“.

Šéf ruského ministerstva obrany Sergej Šojgu mezitím upozornil, že nestrategické jaderné zbraně v Bělorusku budou nadále pod kontrolou Moskvy, která si také vyhrazuje právo rozhodovat o jejich případném použití. Totéž už dříve uvedl ruský prezident Vladimir Putin a potvrdilo to běloruské ministerstvo zahraničí.