Ukrajina je až na druhé koleji. DeSantis vidí jako hlavní problém rivalitu s Čínou, říká Anýž

video Horizont: Do klání o Bílý dům vstupuje konzervativní guvernér Floridy DeSantis

Prezidentská kandidatura Rona DeSantise není žádným překvapením. Podle aktuálních průzkumů ovšem významně zaostává za exprezidentem Trumpem. Jako první uchazeč o Bílý dům si vybral k ohlášení vstupu do kampaně Twitter.

„DeSantis se chtěl zapsat do historie netradičním oznámením prezidentské kampaně v on-line rozhovoru, navíc s Elonem Muskem, vizionářem a jedním z nejvýznamnějších byznysmenů světa a symbolem amerického úspěchu. Obrátilo se to ale proti němu, protože technika přetížením sítě selhala, jeho oponenti z toho měli velký svátek, nicméně bych tento lapsus nepřeceňoval,“ podotkl Anýž.

DeSantis má podle něj ještě spoustu času k vylepšení svého obrazu. „Někdy v srpnu bude první prezidentská debata, na přelomu ledna a února budou první primárky v Iowě a pak v New Hampshire,“ připomíná novinář.

Ukrajinský obrat

Pokud jde o DeSantisův přístup k válce na Ukrajině, zůstává tu řada otazníků. „Ještě jako kongresman a předtím jako vystudovaný právník z Harvardu, kdy působil u jednotky SEAL v Iráku a pak taky na Guantanámu, se DeSantis vyjadřoval ve stylu až neokonzervativní politiky. V roce 2014 po Putinově invazi na Krym kritizoval prezidenta Obamu, že neposkytl Kyjevu zbraně, a zdůrazňoval potřebu chránit východní Evropu,“ uvedl Anýž.

Letos v březnu ale DeSantis obrátil, když řekl, že na Ukrajině jde o územní spor a že to není problém USA, připomíná redaktor. „Je ale třeba doplnit kontext, že to bylo na dotaz hvězdného reportéra Fox News Tuckera Carlsona, velkého zastánce izolacionismu, a DeSantis evidentně ví, že by potřeboval přebrat některé Trumpovy voliče, a zachoval se pragmaticky,“ míní Anýž.

DeSantisův postoj k Ukrajině tak není jednoznačný. „V úterý v noci se v rozhovorech vyjadřoval k problému velmi neutrálně. Nechává si prostor, aby si upravil pozici. Je to politický pragmatismus,“ podotkl Anýž, podle něhož DeSantis vidí jako hlavní problém soutěžení s Čínou. „Ukrajina a Evropa jsou na druhé koleji,“ dodal novinář.