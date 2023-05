Mezi ilegálními migranty přibývá dětí. Na nebezpečnou cestu do Evropy se vydávají samy

Jeden z nejvíce střežených hraničních přechodů v celé Francii spojuje Menton a Ventimiglii. Přes něj či v jeho okolí proudí do Francie desítky migrantů denně. Mnohé úřady vrací zpět. Jen za uplynulý rok překročilo tento prostor na pět tisíc nezletilých.

Jejich počet se může ještě zvýšit – jen letos připlulo na ostrov Lampedusa třikrát více běženců v porovnání s uplynulými dvěma roky. „Je pravda, že hranice přechází stále víc nezletilých, o které je nutné se postarat,“ uvedla advokátka z Nice Mireille Damianová.

Centra pro uprchlíky se tak rozrůstají. V La Bocca nedaleko Cannes se teď dokáží postarat o 48 nezletilých běženců. Větší počet ale nezvládnou. Zajistí jim bydlení, dohlížejí na školní docházku, připravují je do života. A jsou pyšní na úspěchy těch, kteří dorazili na francouzské území prakticky bez ničeho.

Jako jeden chlapec z Guiney. „V letošním roce se stal mistrem Francie a Evropy v MMA, je naší chloubou. Řada našich studentů je úspěšná v soutěžích o nejlepší dovednosti v různých řemeslech,“ nastínila Lydia Trompatová z Centra pro přijímání mladistvých imigrantů v Cannes.

Pro nezletilé migranty je Francie konečnou destinací

Ze svých snů musel slevit Ahmed ze Senegalu, který je v Evropě několik let. Brzy mu ale bude osmnáct let a dokáže se o sebe už postarat. „Když jsem se sem dostal, chtěl jsem se stát fotbalistou. Po čase jsem ale zjistil, že to není tak snadné,“ popsal.

Z centra to nemá daleko do školy ani do své ubytovny. Ahmed má tři další spolubydlící. Všichni myslí na své kamarády, kterým se do Francie dorazit nepodařilo nebo neměli takové štěstí, aby se jich některé centrum ujalo. „Nebylo to jednoduché, někteří strávili na vodě tři dny, jiným se to nepovedlo,“ řekl migrant z Nigérie.

Ti neplnoletí se od ostatních migrantů výrazně liší. Nemají touhu jet do Británie, pokud tam už nežije někdo z blízkých. Chtějí zůstat ve Francii a stát se Francouzi.