Běloruský soud poslal novináře Prataseviče na osm let do vězení

Běloruský soud poslal bývalého šéfredaktora opozičního kanálu Nexta Ramana Prataseviče na osm let do vězení. Úřady ho obvinily z řady trestných činů včetně spiknutí s cílem uchvátit moc. Prokuratura pro Prataseviče žádala deset let za mřížemi.