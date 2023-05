Humanitární situace v Súdánu se zhoršuje, prchat může víc než 800 tisíc lidí, varuje OSN

„Je 16. den bojů. A stále slyšíme bombardování z této strany. Může zasáhnout vedlejší nebo i naši ulici,“ svěřila se obyvatelka Chartúmu Heba. Situaci popsal i Súdánec Hossam „Poslouchám tyto zvuky každý den. Je to vyčerpávající, bojím se o sebe i o své známé. Nemůžu spát, vždy mě probudí střelba. Nemáme klid, nevíme, co se nám stane. Zničí nám to dům? Pořád se bojuje, neustále,“ řekl.

Situaci ve městě komplikuje horšící se humanitární situace. Dochází jídlo, palivo i voda. Obchody jsou zavřené nebo zničené. Některé části města se navíc staly terčem rabování.

„Nemáme elektřinu. Před domem nám hlídkují vojáci jednotek RSF a nechtějí nás pustit ven, nechají nás přívod elektřiny opravit. Nemáme ani vodu,“ prohlásila obyvatelka Chartúmu Jamila.

Situace mezi oběma stranami konfliktu je nadále napjatá. Generál Abdel Burhán, který velí armádě, tvrdí, že je pro něj nepředstavitelné jednat s velitelem RSF Mohamedem Dagalem. Ten pro změnu svému bývalému spojenci vzkázal, že skončí v rukou justice nebo na hřbitově.