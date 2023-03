Spor o spalovací motory zastínil program summitu, postup Berlína se stal terčem kritiky

Dodávky budou podle dohody financovány ze společného rozpočtu EU, takže se jedná o zásadní zlom. Evropská integrace bude poprvé ve své historii poskytovat dodávky zbraní do oblasti, která je momentálně ve vojenském konfliktu, upozornil.

Nečekaný odpor Německa k zákazu spalovacích motorů

I když to na oficiálním programu nestálo, Evropskou radu nakonec zaměstnala i debata o zákazu spalovacích motorů od roku 2035.

Plán omezování a zpoplatnění uhlíkových emisí v automobilové dopravě již dospěl ke kompromisní podobě dojednané členskými zeměmi s Evropským parlamentem, chybí mu už jen definitivní razítko od unijních vlád, které často bývá formalitou.

Německo ovšem na poslední chvíli přišlo s požadavkem na silnější ukotvení výjimky pro spalovací motory, které by využívaly jiná než fosilní paliva. K jeho úsilí se přidaly další vlády, včetně české.

„Ta dohoda již padla a vypadalo to, že bude schválena. Nejsem si úplně jistý, jestli Německo dokáže v rámci Rady vytvořit blokační menšinu, nicméně je zvykem na evropské úrovni jednat tak dlouho, dokud se všichni neshodnou,“ dodal Havelka.

Podle něj je velmi neobvyklé, že Německo s novými požadavky přišlo na poslední chvíli, a naznačuje to, jaká situace panuje v rámci německé vlády. „Rozhodně bych řekl, že to do jisté míry snižuje důvěryhodnost Německa v rámci rozhodovacího procesu EU,“ doplnil analytik.