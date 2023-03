Pád dronu do Černého moře je vážný incident. Ruské lži budou lehce vyvratitelné, míní Macko

„Pokládám to za skutečnou provokaci. Provokovali nás, abychom zakročili určitým způsobem,“ uvedl ruský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov.

Podle Pentagonu se ruští piloti nad Černým mořem v blízkosti amerického dronu chovali nezodpovědně a neprofesionálně. „Jeden z ruských letounů Su-27 narazil do vrtule dronu MQ-9 a americké síly pak musely MQ-9 navést do mezinárodních vod,“ řekl mluvčí Pentagonu Pat Ryder.

Břehy Černého moře sdílí více států, Rusko na vzdušný prostor nemá výhradní právo. „Rusové Černé moře pokládají tak trochu za své soukromé jezero. Z právního hlediska jde o mezinárodní vody,“ uvedl vedoucí pracovník Centra pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu Tom Karako.

Ruské ministerstvo obrany odmítá, že by se ruské stíhačky dostaly nad Černým mořem do kontaktu s americkým dronem. Podle nich se zřítil kvůli prudkému manévrování. Moskva také dodala, že americké lodě a letadla nemají v blízkosti hranic Ruska co dělat.

Vyzvednutí trosek amerického dronu z Černého moře bude velmi obtížné. Rusko oznámilo, že to zkusí. Bílý dům uvedl, že jeho letectvo má taková opatření, aby Moskva ani tak nezískala žádné informace.