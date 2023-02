EU a Británie se dohodly na změně severoirského protokolu, oznámil Sunak

Britové uspořádání odmítali plně uvést do praxe a během následných jednání požadovali omezení kontrol při vývozu z Anglie, Walesu a Skotska do Severního Irska.

Za současného stavu se Severní Irsko řídí některými obchodními pravidly EU – navzdory tomu, že Spojené království z EU vystoupilo. Obchodní spory totiž řeší Evropský soudní dvůr (ESD). Britská vláda zpočátku požadovala, aby byl dohled ESD zrušen, ale EU se tomu bránila, napsal server BBC.

Spojené království a EU se shodují na tom, že britské zboží, které zůstane v Severním Irsku, by mělo podléhat menšímu počtu kontrol než výrobky, které budou směřovat přes hranici do Irské republiky. Důvěryhodným obchodníkům by byl umožněn vstup do takzvaného zeleného pruhu – podrobnosti však ještě nejsou veřejnosti známé, včetně otázky, kdo se kvalifikuje jako důvěryhodný obchodník.