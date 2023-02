Zelenskému se podařilo Ukrajince spojit tak, že to vydrží navždy, řekl bývalý šéf CIA pro Evropu

V polovině února jste pro harvardské noviny řekl: Je to potenciálně rozhodující rok. Proč si myslíte, že by rok 2023 mohl být rozhodující?

Je to rozhodující rok v tom smyslu, že Rusko i Ukrajina musí ukázat, zda jedna či druhá země může válku ukončit. První rok nám ukázal, že je to nesmírně intenzivní a velmi ničivá válka. Došlo k neuvěřitelným ztrátám na životech. Je to pohroma, pokud jde o lidská práva, a bude velmi obtížné válku vést donekonečna. Kyjev by chtěl získat zpět svá území, Rusko chce ovládat jihovýchodní část Ukrajiny. Možná, že tak za půl roku bychom mohli vědět, jestli jedna či druhá armáda bude schopná letos zvítězit. Bude to velmi obtížné pro obě armády, protože musí získat velké výhody, aby vyhrály rozhodujícím způsobem.

Tím, že Putin svými činy sjednotil NATO a Ukrajinu posunul blíž Evropské unii, dosáhl toho, čeho se nejvíc obával. Je to znamení toho, že to špatně předvídal, co se bude dít?

Domnívám se, že největší Putinovo zklamání spočívá ve výkonu jeho armády. To ho jistě velmi zklamalo, je to spektakulárně špatné. A Ukrajina se opravdu přiblížila NATO. On nečekal, že NATO se kvůli válce rozšíří. Myslím, že Ukrajina jednou vstoupí do NATO, až skončí válka.