Bývalého prezidenta Bolívie Arceho zadrželi pro podezření z korupce

Bolivijské úřady zadržely bývalého socialistického prezidenta Luise Arceho pro podezření z korupce. Uvedl to podle agentury Reuters státní zástupce Roger Mariaca. Arce předal prezidentský mandát svému nástupci konzervativnímu politikovi Rodrigovi Pazovi před měsícem.
Arce čelí až pěti podezřením, včetně zpronevěry státních peněz v době, kdy působil jako ministr hospodářství, uvedl podle agentury AP úředník z Pazova kabinetu Marco Antonio Oviedo. Zvláštní policejní protikorupční útvar AP potvrdil, že Arce je ve vazbě. Jeho zadržení označil Oviedo za důkaz, že nová vláda bere svůj hlavní volební slib, že bude bojovat proti korupci, vážně.
Bývalá hlava státu zpronevěřila podle Ovieda zhruba 700 milionů dolarů ze státního fondu, který byl určen na podporu domorodých obyvatel a drobných farmářů. Ti patřili mezi hlavní podporovatele Hnutí za socialismus (MAS), jehož zakladatelem je bývalý prezident Evo Morales.
Pokud se bude vyšetřování držet obvyklých postupů, zůstane Arce ve vazbě přes noc a ve čtvrtek ráno by se měl dostavit před soudem, který rozhodne o dalších opatřeních, píše Reuters. Bolivijské soudy ale podle AP sloužily vždy té straně, která byla zrovna u moci.
„Samozřejmě, že je nevinný,“ řekla Reuters před tiskovou konferencí k Arceho zatčení bývalá vládní ministryně Maria Nela Pradaová. „Jde o naprosté zneužití moci. Doufáme, že tento případ nebude zneužit jako záminka pro stíhání opozice,“ dodala.
Bolívie měla v posledních dvou dekádách až na roční výjimku levicové prezidenty ze strany Hnutí za socialismus (MAS). Od roku 2006 zemi vedl někdejší odborářský lídr pěstitelů koky Evo Morales, který se zprvu těšil široké podpoře obyvatel, ale posléze čelil kritice za autoritářství. V roce 2019 Morales kvůli povolebním protestům a na nátlak velení armády a policie utekl ze země a v úřadu ho nahradila z pozice místopředsedkyně horní komory parlamentu pravicová politička Jeanine Áňezová. Ta uspořádala volby, které vyhrál Luis Arce, rovněž ze strany MAS, jehož letos vystřídal Paz.