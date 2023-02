FBI prohledává Bidenův dům kvůli utajovaným dokumentům. Národní archiv nařídil exprezidentům všechny tajné listiny vrátit

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) provedl prohlídku v prázdninovém domě prezidenta Joea Bidena. Potvrdil to advokát hlavy státu Bob Bauer. Podle deníku The New York Times souvisí prohlídka s dřívějším nálezem utajovaných dokumentů v Bidenově bývalé kanceláři a jeho domě. Skandál s tajnými materiály se vedle Bidena týká i jeho předchůdce Donalda Trumpa a nově taky bývalého viceprezidenta Mikea Pence. Americký Národní archiv proto požádal bývalé hlavy státu a viceprezidenty, aby se podívali, zda listiny z dob jejich úřadování neobsahují tajné dokumenty, a případně je odevzdali.