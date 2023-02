Od puče v Myanmaru uběhly dva roky. Junta bombarduje civilisty, zemřely tisíce lidí

Dnes 21letý odbojář Syn Aye Chan vyrazil do ulic poprvé přímo v den převratu. Jeden z vojenských zásahů mu ale později změnil život, po výbuchu přišel o nohu. „Nikdy jsem nelitoval – ani během boje, ani ve chvíli, kdy jsem utrpěl zranění. Zvolil jsem si tuhle cestu, protože věřím, že je správná. Pokud se dostatečně zotavím, vrátím se zpět do války. Tohle je až do konce,“ popsal.

Junta od svržení legitimní vlády slibuje uspořádání voleb, tomu ale odbojář nevěří. Právě kvůli porážce ve volbách v listopadu 2020 se generálové rozhodli chopit moci silou. „Su Ťij získala 83 procent hlasů, což by jí umožnilo sestavit vládu a prosazovat reformy, které si armáda nepřála,“ přiblížila zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová.

Nejprve se vojenská junta výsledek snažila napadnout u soudu, ale neuspěla. Také podle OSN volby proběhly férově a podle pravidel – v rámci možností v zemi, ve které probíhala občanská válka. „Proto se generálové chopili moci vojensky. Vjeli do ulic na tancích a zatkli Su Ťij,“ uvedla Šámalová.