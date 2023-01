Ve Francii pokračují protesty proti penzijní reformě, stávkují lidé v energetice

Nynější stávka není tak výrazná, jako kdyby stávkovali zaměstnanci v dopravě, ale v některých oblastech je citelná, říká zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd.

„Už teď je hlášeno přerušení dodávek elektrické energie z větrných elektráren a také situace v docích je komplikovaná. Všechny tyto problémy se projeví až za několik dní, a to se týká i stávky v rafineriích. To znamená, že může být nedostatek pohonných hmot, pokud tyto stávky budou pokračovat,“ podotkl zpravodaj.

„Odbory pokračují v tlaku na vládu, chtějí si vytvořit ještě vhodnější půdu před úterní manifestací (na úterý se plánuje celostátní stávka – pozn. red.), jsou povzbuzeny tím, kolik lidí se zúčastnilo první generální stávky,“ dodal Šmíd s odkazem na protest z minulého týdne, do kterého se zapojilo přes milion lidí.

Výpadky proudu by nastat neměly

Aktuální stávka by se mohla projevit i poklesem produkce jaderných elektráren, ale neměla by vést k výpadkům proudu. Regulátor má podle francouzského práva možnost povolat klíčové zaměstnance do práce, pokud je to nezbytně nutné. Fabrice Coudour ze svazu CGT ale zpochybňuje, že taková nouze už nastala, a obává se, aby orgány tuto pravomoc nezneužily.

V jednotlivých závodech energetické společnosti TotalEnergies odbory hlásí zapojení do stávky mezi padesáti a sty procenty. Jejich heslem je „nic neprojde dovnitř ani ven“.

Na čerpacích stanicích je navzdory stávce zatím pohonných hmot dostatek. Jejich provozovatelé se po ohlášení stávky předem zásobili. „Řada řidičů si pohonné hmoty koupila do zásoby, ale na některých čerpacích stanicích už je určitý problém s nedostatkem pohonných hmot, zejména dieselu, a pokud ta situace bude trvat dál, tak se to může všechno hodně zkomplikovat,“ upřesnil Šmíd.