Do penze o dva roky později. Francii čekají kvůli vládní reformě masivní protesty

Francie se tak přiblíží okolním zemím, kde se většinou do důchodu odchází později. Zákon by měl v parlamentu projít, protože vládě zajistí většinu hlasy tradiční konzervativní pravice. Legislativa se naopak nezamlouvá široké levicové koalici ani nacionalistům z Národního sdružení.

Ohled se bude nově brát i na počet odpracovaných let a práci v náročných podmínkách. Polepší si tak řemeslníci, dělníci v těžkém průmyslu či skláři. „Je to fyzicky náročné zaměstnání, hlavně v létě. Trávíme osm hodin v blízkosti pece, jejíž teplota je stále 1150 stupňů Celsia,“ podotkl vedoucí sklářské dílny Philippe Schampion.

Podle návrhu francouzské premiérky Elisabeth Borneové se minimální důchod zvýší na 1200 eur (28 782 korun) měsíčně. „Teď mám alespoň tisíc eur, ale je to pod průměrným důchodem a je to pořád chudoba a nouze,“ postěžoval si důchodce Raymond z východní části Paříže.

Francii zřejmě čekají měsíce demonstrací a stávek. Již o víkendu o sobě nechaly slyšet po delší době žluté vesty. Kvůli návrhu penzijní reformy se mohou jejich demonstrace opakovat častěji. „Musíme začít pracovat hodně brzy, a až skončíme, zamíříme rovnou na hřbitov. Vláda zkrátka nechce důchody platit, o nic jiného nejde,“ prohlásila demonstrantka z Paříže.

„Lze očekávat opravdu bouřlivé manifestace. Existuje v tomto směru vzácná shoda ze strany odborů, protože prakticky všechny odborové organizace jsou v tomto směru zajedno,“ zdůrazňuje zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd.

První stávková vlna by mohla podle zpravodaje přijít už ve čtvrtek 19. ledna. „Očekává se, že se bude stávkovat několik dnů, až do února, tedy bude to taková zkouška, přičemž hlavní stávková vlna by mohla přijít před zimními prázdninami v polovině února,“ dodal Šmíd.