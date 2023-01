Rusko chce získat zpět iniciativu ve válce, chystá novou ofenzivu

Útok, o kterém spekulují informovaní odborníci i některé oficiální ukrajinské zdroje, by mohl být zahájen z běloruského území a přímo ohrozit Kyjev. Italský vojenský expert Orio Giorgio Stirpe si v komentáři pro list Kyiv Post povšiml, že v posledních týdnech míří do Běloruska velké počty ruských vojáků a vybavení. K útlumu vojenské síly Moskvy v okolí ukrajinských měst Bachmut a Soledar ale mezitím nedochází.

„To však neznamená, že by Putinova armáda byla poražena. Znamená to, že nemá seriózní schopnost vést vážné operativní útoky a dobývat rozsáhlá území. Jejich schopnost je omezena na udržení toho, co drží, a vedení lokálních kořistních útoků – jak je možné v současnosti pozorovat,“ všímá si expert.

Znát je to zejména z Putinova vyjádření 7. prosince, kdy poznamenal, že „speciální vojenská operace na Ukrajině by mohla být zdlouhavým procesem“. V průběhu minulého měsíce navíc učinil několik dalších veřejných vystoupení, v nichž nepřímo nastínil své cíle zlepšit mobilizační procesy ruského válečného úsilí, oživit tamní vojenskou průmyslovou základnu, centralizovat kontrolu Kremlu nad ruským informačním prostorem a obnovit pošramocenou autoritu ministerstva obrany.

Za možné nové linie ruského snažení ISW označuje jakési „šetření“ mobilizovanými silami. V praxi by šlo o odklon od původní taktiky Moskvy, která na podzim hnala na frontu i mladé a jakýmkoli výcvikem nepoznamenané vojáky. Podle Putinových slov ze 7. prosince ruské ozbrojené síly zatím nenasměrovaly všechny vojáky z první mobilizační vlny do válečných oblastí – pravděpodobně proto, aby zbylé síly mohly využít svůj čas pro výcvik a seznámení se s vybavením. Použití těchto lidských zdrojů si Kreml dobře promyslí.

Informační prostor je z pohledu Moskvy třeba formovat tak, aby došlo k obnově ochabující podpory invaze, uvádí ISW. Putin se o to snaží tím, že znovu zavádí narativy z doby před 24. únorem a podniká opatření k opětovnému získání kontroly nad válečným zpravodajstvím poté, co tento prostor nedůsledně částečně přenechal různým nezávislým aktérům.

Desítky tisíc nábojů denně je neudržitelná spotřeba

Válečný analytik Dmitrij Kuzněcov, který byl hostem podcastu zpravodajského webu Meduza, konfrontuje výše uvedené ruské cíle s realitou. Podle něho je třeba mít na paměti, že celkovou dynamiku této války určuje také počasí. To má mimo jiné vliv i na zásobování, což je klíčový prvek.

Kuzněcov rovněž připomíná, že se obě strany potýkají s nedostatkem materiálu – jedná se o typickou opotřebovací válku a výsledky budou záviset na tom, která strana se lépe vypořádá s nedostatkem zbraní, munice a vybavení. „Proto mají západní partneři Ukrajiny tak velké slovo při rozhodování o její budoucnosti,“ dodává.

S jistotou podle analytika lze konstatovat, že Rusko bude muset velmi brzy změnit svůj zvyk plýtvat nepřiměřeným množstvím munice – podle ukrajinských i západních odhadů Putinovi vojáci spotřebují desítky tisíc nábojů denně.

„Ruské průmyslové kapacity s tímto tempem nemohou držet krok. Současná výroba by se musela zvýšit zhruba na desetinásobek. To není něco, co by se dalo udělat okamžitě,“ míní expert.