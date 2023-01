Antverpy jako kokainová tepna. Příliv drog mají zastavit i nové skenery

Antverpský přístav platí za hlavní bránu pro dovoz kokainu do Evropy. Loni tu celníci zabavili rekordních 110 tun kontrabandu, který sem míří z Latinské Ameriky. „Je to jen zlomek toho, co přístavem v Antverpách skutečně projde. To samozřejmě znamená velký dopad na naši bezpečnost a na společnost,“ upozorňuje belgický ministr financí Vincent Van Peteghem.

Šéf belgické celní a daňové správy Kristian Vanderwaeren říká, že příliv kokainu je daný tím, že jeho výroba v Jižní Americe je na vzestupu, zároveň je cena drogy v Evropě vyšší než ve Spojených státech.

Dalším velkým uzlem je nedaleký nizozemský přístav Rotterdam, kde zadrželi 50 tun drogy. To ovšem znamená pokles – podle úřadů díky přísnějším kontrolám a postihům. Toho chce dosáhnout i Belgie.

Obří investice i specializovaní žalobci

Díky novým skenerům bude pod dohledem větší množství nákladu, především toho rizikového z Jižní Ameriky. Do technologií investuje belgická celní správa v přepočtu skoro dvě miliardy korun a přijme stovku nových pracovníků. Prokuratura pak zřídí speciální tým žalobců, kteří budou řešit jen drogovou kriminalitu.

„Musíte narušit byznysmodel pašeráků. Dnes zadržíme asi jedenáct procent drog, pokud bychom to zvládli navýšit na dvacet procent, Antverpy přestanou být pro kriminální gangy atraktivní,“ má jasno belgický ministr spravedlnosti Vincent Van Quickenborne.

Toho údajně chtělo drogové podsvětí unést, policie ale pokus zmařila. Zemi pak toto pondělí šokovala přestřelka, při které zemřela jedenáctiletá dívka. Starosta města mluví o válce gangů a žádá od vlády víc.