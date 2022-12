Čínský umělec Badiucao: Režim nikdy nepřizná vlastní chyby, probouzí se ale mladá generace

„Podobné protesty se nekonaly už dlouho. Už jen samotné chození po ulicích máme stále spojeno s tanky, které dřív protesty rozbily. Když lidé přemýšleli o změně ve společnosti, demonstrace sami zavrhovali. Teď se ale vše mění. Je to jako den a noc. Mladá generace zjistila, že je v pořádku vyjít do ulic. Navíc si uvědomila, že je to krásné a vzrušující,“ má jasno Badiucao.

To, co se nyní v Číně děje, je dle jeho názoru souhra více faktorů, které vytvořily „třaskavou směs“. Kreslíř a karikaturista zmiňuje například protest jediného muže, který v době konání nedávného sjezdu komunistické strany v Pekingu rozvinul na mostě obří transparent, jehož prostřednictvím žádal konec politiky nulové tolerance proti covidu, demokracii či odstoupení prezidenta Si Ťin-pchinga.

Podle Badiucaa většina Číňanů věřila, že až si Si na sjezdu upevní moc, politiku nulové tolerance vůči covidu zruší. Stalo se ale něco úplně jiného. „Když vláda rozhodla o zavedení dalších masivních lockdownů po celé Číně, vzala tím lidem víru, že by se situace mohla změnit,“ podotýká disident.

Režim chyby nepřizná, tvrdí

Po desetiletích vlády je navíc podle něj zřejmé, že se komunistická strana sama reformovat nebude a že Si Ťin-pching bude pokračovat ve vytyčeném směru. Zároveň se ale probouzí generace mladých Číňanů.

„Jsem přesvědčen, že režim si uvědomuje, co se děje. On ale nikdy nepřizná vlastní chyby. A následně ztratí autoritu a kontrolu. Jde po špatné cestě a už ji nedokáže opustit. Myslím si, že moc je v rukou těch, co dnes vypadají bezmocně. Jsou to lidé, kteří narozdíl od této vlády dokáží Čínu změnit,“ prorokuje Badiucao.

Zároveň vnímá jako pokrytecké, když do Číny jezdí vrcholní západní politici a čínskému vůdci „podlézají“. Umělec varuje, že Čína už překročila řadu červených linií a západní vlády by se z morálního hlediska měly vzdát ekonomické i jiné spolupráce s Pekingem.