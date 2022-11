Rusové se snaží udržet východ Chersonské oblasti. Podle analytiků má jejich obrana limity

Nově vybudované obranné pozice naznačují, že Rusové považují ukrajinskou protiofenzivu přes řeku Dněpr za vážnou hrozbu, protože by mohla přímo ohrozit důležité pozemní komunikace z Krymu na pevninu.

Ruské síly rovněž silně opevnily tři kilometry široký pás země oddělující Kinburnskou kosu od pevninské Chersonské oblasti a podél pláží bezprostředně na jih a východ od tohoto pásu. Podle analytiků (ISV) to znamená, že okupanti nepředpokládají udržení pozic na samotné kose v případě, že ukrajinské síly zahájí protiútok na kose. Spíš počítají s tím, že ukrajinské síly obsadí Kinburnskou kosu, ale mají v úmyslu zabránit jim v postupu na pevninskou Chersonskou oblast.

Satelitní snímky ukazují, že ruské síly na levém břehu Dněpru vybudovaly kolem obranných postavení protitankové „dračí zuby“. Tyto konstrukce ovšem nezasahují dostatečně daleko do otevřených polí, aby zabránily obklíčení ruských linií ukrajinskými tanky a dalšími pásovými vozidly.

Podle zahraničního zpravodaje České televize Jana Šilhana, který působí na Ukrajině, již skončilo období pozdního podzimu. V uplynulých měsících byla půda rozbahněná a komplikovala přesuny těžké techniky. V současnosti se ovšem teploty pohybují kolem nuly nebo pod nulou, takže bahnitá půda zmrzla a to usnadňuje manévrování mimo zpevněné cesty. Ukrajinci by tím pádem mohli použít stejnou taktiku jako v Charkovské oblasti, kdy využívali dlouhé pochody v poli, aby obklíčili opevněné body a donutili Rusy k ústupu.

Ohrožena je ruská logistika na jihu Ukrajiny

Ruská armáda v případě ukrajinského postupu přes Dněpr počítá s přesunem dalších vojáků do této oblasti. Své jednotky pravděpodobně koncentruje v okolí Bachmutu na východě Ukrajiny, kde podle Jana Šilhana v průběhu dalších týdnů chystá větší ofenzivu.

„Ruská snaha o přípravu rozsáhlých obranných pozic ve východní Chersonské oblasti, ať už byla provedena jakkoli dobře či špatně, poukazuje na zásadní význam tohoto území pro další průběh války,“ dodávají analytici.

Pozemní komunikace, které se ruské síly snaží bránit, zahrnují téměř všechny zbývající trasy důležité pro fungování vojenských operací na jihu Ukrajiny. I kdyby Rusové ztratili pouze jednu z nich, tak by došlo k výraznému zatížení jejich logistiky ve východní Chersonské oblasti a západní Záporožské oblasti. To by umožnilo Ukrajincům ještě rychlejší postup, shrnuje v závěru zpráva ISW.

Jejich okupační správa se v polovině listopadu stáhla z Nové Kachovky, která se nachází na levém břehu Dněpru. „Když ruská vojska opustila pravý břeh Chersonské oblasti, ocitla se Nová Kachovka pod přímou palbou velkorážního dělostřelectva a minometů ukrajinských ozbrojených sil,“ uvedla okupační správa. Dodala, že vedle úředníků a pracovníků státních institucí se z města stáhly také tisíce jeho obyvatel. Stažení vojenské posádky však zatím nelze potvrdit.

Pohledy stočené k Záporoží

„Michajl Podoljak v neděli mluvil o tom, že stažení Rusů ze Záporožské jaderné elektrárny je téměř definitivní,“ uvedl ve vysílání zahraniční zpravodaj Jan Šilhan, ale připomněl, že tuto informaci ještě nepotvrdila ruská strana.

Jednalo by se o zásadní přelom na frontě, která se několik měsíců téměř nepohybovala. Rusové obsadili elektrárnu už v březnu a od té doby se s Ukrajinci vzájemně obviňují z ostřelování jejího areálu, které podle expertů znamenalo závažné riziko jaderné havárie.