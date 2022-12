V americkém Senátu usedne pastor, nebo fotbalista. Demokraté i republikáni zápolí v Georgii

Jižanský stát na východním pobřeží USA dlouhá léta patřil mezi bezpečná útočiště Republikánské strany. Platilo to až do voleb před dvěma lety. Biden tehdy v Georgii velmi těsně porazil Donalda Trumpa a demokraté dokázali získat také obě zdejší senátorská křesla, čímž si zajistili nejkřehčejší většinu v Senátu.

S necelými osmi tisíci dolary, které mu zaslali podporovatelé, dokázal Oliver se ziskem 2,1 procenta vynutit druhé kolo voleb. Za jiných okolností – pokud by republikán Adam Laxalt udržel vedení v Nevadě – by Chase Oliver mohl mít zásadní vliv na Bidenovo prezidentství.

Jak poznamenává deník The New York Times, zařadit Olivera do politologických škatulek je náročný úkol. Politik se sám hrdě označuje jako „ozbrojen a gay“.

Warnocka vyzývá hvězda amerického fotbalu Walker. Jeho kandidaturu do Senátu podpořil exprezident Donald Trump a republikánské primárky Walker vyhrál s přehledem, byť zprvu si straníci jeho kvalifikací nebyli jistí. Nejenže Walker postrádá politické zkušenosti, ale před volbami žil v Texasu a musel se oficiálně přestěhovat do Georgie, aby mohl kandidovat.

Walker nakonec dokázal oslovit republikány svou konzervativní kampaní, v níž se soustředil především na sociální a kulturní konflikty. Jedním z ústředních motivů byla podpora plošného zákazu potratů po patnáctém týdnu těhotenství, a to včetně případů znásilnění, incestu nebo zdravotního rizika pro matku.

Jenže právě tyto názory mu způsobily potíže poté, co server The Daily Beast přišel s informací, že Walker v roce 2009 zaplatil své partnerce, aby interrupci podstoupila. Deník The New York Times následně zjistil, že stejnou ženu k potratu neúspěšně nutil ještě o dva roky později. A nakonec se ozvala ještě druhá žena, které Walker údajně zaplatil, aby šla na potrat.