Georgie sčítá, kdo ovládne Senát. Projekce dávají křeslo demokratům, souboj o druhé je těsný

Perdue, který se projevoval jako věrný spojenec prezidenta Donalda Trumpa, musel těsně před volbami přerušit kontaktní kampaň. Setkal se totiž s člověkem nakaženým koronavirem a zamířil do karantény.

Hlas viceprezidentky

Pokud by Senát získal pod kontrolou republikánů, měla by to Bidenova vláda velmi těžké, vysvětlil amerikanista Kryštof Kozák z Univerzity Karlovy. Horní komora totiž musí potvrdit téměř veškerou důležitou legislativu i jmenování soudců nebo některých důelžitých členů vládní administrativy.

Demokraté již nyní ovládají Sněmovnu reprezentantů, v Senátu je však po listopadových volbách situace nejasná. Republikáni sice mají zajištěných 50 z celkové stovky křesel oproti 48 mandátům demokratů, v případě rovnosti hlasování však rozhoduje podle americké ústavy viceprezidentka. Tuto funkci bude od konce ledna zastávat Bidenova spolukandidátka Kamala Harrisová. Demokraté tak potřebují vítězství v obou volebních soubojích.