Trump a Biden na poslední chvíli mobilizovali voliče v Georgii, kteří rozhodnou o převaze v Senátu

Demokraté potřebují získat oba senátory

Demokraté již nyní ovládají Sněmovnu reprezentantů, v Senátu je však po listopadových volbách situace nejasná.

Republikáni sice mají zajištěných 50 z celkové stovky křesel oproti 48 mandátům demokratů, v případě rovnosti hlasování však rozhoduje podle americké ústavy viceprezident. Tuto funkci bude od konce ledna zastávat Bidenova spolukandidátka Kamala Harrisová.

Demokraté tak potřebují k ovládnutí Senátu vyhrát oba souboje, v nichž stojí republikán David Perdue proti jeho téměř o 40 let mladšímu vyzyvateli Jonu Ossoffovi a Kelly Loefflerová proti demokratu Raphaelu Warnockovi.

Pokud by se demokratům podařilo v horní komoře získat převahu, mohl by Biden prosazovat svůj legislativní program bez spolupráce s republikány, kteří by ani nemohli blokovat potvrzení čelných představitelů nadcházející demokratické administrativy či federálních soudců.