Propad preferencí se britským konzervativcům daří zvrátit. Voliče prý nejvíc odpuzuje nuda

Jedna věc se v britské politici neodpouští: nuda. Politici mohou být různí, ale nesmí být nudní. To jim totiž veřejnost alespoň podle expertů nikdy neodpustí. Tvrdí to třeba James Johnson, bývalý poradce expremiérky Theresy Mayové a expert na předvolební průzkumy. „Nuda není nic, co by voliče vzrušilo. Chtějí radiální změnu a je jedno, jaká strana jim ji dá. Prostě chtějí vidět změnu,“ prohlašuje Johnson.

Přilákat zpět ztracené voliče je nyní největším úkolem současného premiéra Rishiho Sunaka. Konzervativci se v současnosti pohybují na nejnižších preferencích za posledních jedenáct let. Trend se jim ale s nástupem nového premiéra pomalu daří zvrátit.

Experti upozorňují, že nerozhodnutí voliči v Británii často volí nikoli podle stranické preference, ale podle toho, jak se jim líbí nebo nelíbí šéf dané partaje. A to by mohlo pomoci současnému premiérovi Rishimu Sunakovi.