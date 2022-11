Rakousko prodlužuje kontroly na hranicích se Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem

Rakouská vláda prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem nejméně do 12. prosince. S Maďarskem a Slovinskem zůstanou v platnosti přinejmenším do poloviny května. Sdělil to ministr vnitra Gerhard Karner, podle nějž je opatření nutné pro boj proti převaděčům. Rakouské ministerstvo v odůvodnění svého rozhodnutí zmínilo, že kontroly na hranicích se Slovenskem prodloužilo kvůli zvýšené migraci také Česko. Ve čtvrtek v Praze o migraci jednaly vládní špičky Česka a Slovenska.