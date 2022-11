Trudeau obvinil Čínu z pokusů o vměšování do voleb v Kanadě

Trudeau vystoupil s kritikou Číny v pondělí, poté, co se v místních médiích objevila zpráva, že kanadské tajné služby odhalily „tajnou síť“ Pekingem podporovaných kandidátů v nedávných volbách. Ve federálních volbách v roce 2019 bylo údajně nejméně jedenáct kandidátů, kteří měli podporu Číny, napsal zpravodajský server BBC News.

O předpokládaném vměšování Číny do kanadských voleb informovala kanadská stanice Global News. Uvedla, že Peking jistým kandidátům poslal finanční prostředky a že čínští agenti působili u řady uchazečů jako poradci v předvolební kampani.

Při operaci, která byla prý řízena z čínského konzulátu v Torontu, byly rovněž podniknuty snahy dosadit čínské agenty do úřadů některých kanadských poslanců a jejich prostřednictvím pak ovlivňovat politiku. Zaznamenány byly i pokusy „zkorumpovat a získat pro spolupráci“ bývalé kanadské představitele, sdělila dále stanice Global News.

Cílem byly obě hlavní strany

Pokusy o vměšování byly podle všeho namířeny proti oběma hlavním politickým stranám – Trudeauově Liberální straně i opozičním konzervativcům. Jestli byla operace Číny úspěšná, není jasné, píše server BBC News.

„Přijali jsme významná opatření k posílení integrity volebního procesu a našeho systému a budeme nadále investovat do boje proti vměšování do voleb a zahraničním zásahům do naší demokracie a institucí,“ řekl Trudeau v pondělí novinářům. „Bohužel existují země, ať už je to Čína, nebo některé další, které si dál agresivně zahrávají s našimi institucemi a s naší demokracií,“ dodal.

Minulý měsíc kanadská královská jízdní policie oznámila, že prošetřuje zprávy o tom, že Čína otevřela na kanadském území neoficiální „policejní stanice“. Podobný problém se objevil i v Evropě, kde několik států EU, včetně Irska a Nizozemska, již nařídilo Pekingu, aby uzavřel nelegální „policejní stanice“, které byly údajně využívány k umlčování oponentů čínské vlády.