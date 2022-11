Vedl vesnici v Česku, teď bude starostovat i na Slovensku. Krása volného prostoru, říká

Umí řídit traktor, celou farmu, ale i celou obec, a to už ve dvou státech. Peter Staňo byl starostou nejvýchodnější české vesnice Hrčavy, teď povede sousední, ale už slovenské Čierne. „Je to velká výzva a očekává se ode mě hodně. Věřím, že očekávání naplním,“ říká.

Nový starosta má dvojí občanství. I proto je zřejmě prvním člověkem, který si vyzkouší vést obce z obou stran hranice. Mezitím ale úřadoval na rodinném statku. O jeho chod se stará skoro každý den, je to prý jedna z nejlepších průprav pro staronovou roli.

O místo, kde žije, se před sto lety hádaly Československo s Polskem. Dnes platí zdejší hospodář za symbol sblížení. „Než jsem přišel do Čech, tak jsem bydlel na Slovensku. Pak mě zvolili za starostu. Teď mě zvolili za starostu, který bydlí sto metrů od slovenské hranice. Já v tom nevidím problém a myslím, že to je krása volného prostoru,“ uvádí Staňo.

Podpora cestovního ruchu a investic

Málokterý politik může říct, že má skutečně každodenní zkušenost hned s několika státy. V případě Petra Staňa to ale platí. Hned vedle jeho farmy je rozhraní tří zemí. Vidí do Polska, kde má část rodiny, do Česka, kde se nachází jeho farma, a také na Slovensko, kvůli němuž činnost na statku dočasně omezí.

Už v Hrčavě podporoval cestovní ruch a investice. To samé chce dělat i v Čierném. Je příkladem trendu, který platil pro celé komunální volby, čímž je úspěch osvědčených lidí, které ostatní neznali jen z drahých billboardů, ale osobně.