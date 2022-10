Bývalý ukrajinský zpravodajec či propagátor podvodné „hry“. I to jsou okupační špičky na Ukrajině

Ukázkovým zrádcem je v očích Ukrajinců šéf okupační správy Luhanské oblasti Leonid Pasečnik . Podle portálu Espreso.tv se narodil do policejní rodiny, jeho otec Ivan v dobách Sovětského svazu 26 let pracoval v oddělení proti rozkrádání socialistického majetku. Pasečnik junior šel v otcových stopách, když vystudoval vojensko-politickou školu a posléze začal v roce 1993 pracovat pro ukrajinskou tajnou službu SBU. Na starosti měl boj s pašeráky v Luhanské oblasti.

Zajímavý vývoj má i životní dráha Jevhena Balického, který je aktuálně lídrem ruské okupační správy v Záporožské oblasti. Narodil se v Melitopolu do rodiny vojenských letců a sám se stal pilotem. Podle portálu LB následně „přesedlal“ v půlce 90. let z letounů do byznysu a v rodném městě vedl společnost prodávající a opravující domácí spotřebiče. Od roku 1997 šéfoval Balickyj melitopolskému pivovaru, kontrolní podíl ve firmě prodal o deset let později.

Z poslance šedou eminencí

Na konci 90. let se pustil Balickyj i do politiky – nejprve na lokální úrovni v Záporožské oblasti, následně ale zamířil výš a mezi lety 2012 až 2019 byl poslancem ukrajinského parlamentu. Poté, co Rusové po vypuknutí bojů obsadili Melitopol, začal jim Balickyj údajně pomáhat s nastolením proruské vlády a podle SBU byl v té době jakousi šedou eminencí schovanou za jinými proruskými kolaboranty.

Hlavou okupační správy v Záporožské oblasti je Balickyj od května. Minulý měsíc se pochlubil, že i on po vzoru dalších okupačních představitelů vstoupil do strany Jednotné Rusko. Portál Ukrajinska pravda v té souvislosti připomněl, že úřady na Balického pohlížejí jako na zrádce, je proti němu vedeno stíhání, hrozí mu až 10 let za mřížemi a také propadnutí majetku.