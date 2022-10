Unie schválila výcvikovou misi pro ukrajinské vojáky. Cvičit se budou v Polsku a Německu

Unijní armádní experti by podle diplomatů měli cvičit ukrajinské vojáky hlavně na základně v Polsku, menší část pak v Německu. Mise by měla začít fungovat od listopadu. Ukrajinci získají mimo jiné dovednosti potřebné k obsluze zbraňových systémů dodávaných zeměmi EU. Dostat by se jim mělo i dalšího výcviku podle potřeb ukrajinské armády.

Mise by měla trvat dva roky a stát přes sto milionů eur, které poskytne unijní obranný fond EPF. Ministři se v pátek shodli také na celkově šesté půlmiliardové částce na nákup zbraní pro Ukrajinu. Z fondu tím již EU vyčerpala více než polovinu peněz, které do něho vložila pro sedmileté období do roku 2027. Unijní činitelé se shodují, že lídři členských zemí budou v nejbližší době muset jednat o možném navýšení financí v tomto fondu, který slouží i pro podporu dalších mimounijních zemí.