Rusům se na frontě nedaří, tak si chladí žáhu na civilistech, řekl Zelenského poradce ČT

Slyšeli jsme také prohlášení generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, který řekl, že Rusko by už dál nemělo mluvit o použití jaderných zbraní. To je jistá změna, protože Rusové v poslední době velice aktivně zmiňovali možnost použití jaderných zbraní.

Zástupce Bílého domu John Kirby zmínil, že Rusko se připravovalo na rozsáhlý raketový útok proti Ukrajině s předstihem dvou nebo tří týdnů. Je to možné potvrdit?

Ano. Má naprostou pravdu, protože aby synchronizovali takový útok, kdy zasáhli šestnáct různých měst, není jen tak. Na to potřebovali jistý čas, tudíž Kerčský most s tím nemohl mít nic společného. Rusům se na frontě příliš nedaří, tak si chladí žáhu na civilistech. Střílí na dětská hřiště, na středy měst a další civilní cíle.

A co pro Ukrajinu znamená, že vybuchl Kerčský most na Krym?

Tento most byl jednou ze základních logistických cest, s jejíž pomocí se dovážela munice, zbraně a palivo. Není sporu, že kdyby byl most zničen, mělo by to pro Ukrajinu kladné důsledky.

Myslím si ale, že to byla buď provokace ruské tajné služby FSB, aby si mohli ospravedlnit rozsáhlý raketový útok proti Ukrajině, nebo to mohl být důsledek bojů mezi různými strukturami uvnitř Ruska, například GRU, FSB nebo vlivových skupin okolo pana Jevgenije Prigožina.