Z Družby v Polsku unikala ropa. Příčiny jsou zatím neznámé

„V tuto chvíli všechny služby společnosti PERN (technické, provozní, vnitropodnikový hasičský sbor a sekce ochrany životního prostředí) přijímají opatření v souladu s postupy stanovenými pro tento typ situace,“ uvedl provozovatel ropovodu.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví – severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka.

Druhá linie ropovodu a další prvky infrastruktury firmy PERN fungují normálně, uvedl polský podnik. Také společnost MERO provozující Družbu na českém území nezaznamenala změny v proudění suroviny.