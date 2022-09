Ministři EU jednají o energetické krizi. Podle Síkely se zřejmě shodnou na úsporách proudu

Spolu s kolegy z ostatních šestadvaceti unijních zemí chce během pátku určit směr, kterým by se měly ubírat návrhy pro stabilizaci energetických trhů a zajištění dostatku energie za ceny přijatelné pro všechny spotřebitele.

„Jsme v energetické válce s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem. Ruská federace a (ruská plynárenská společnost) Gazprom se snaží přes manipulace trhu s plynem rozvrátit sociální smír v evropských zemích a narušit chod naší ekonomiky. To nesmíme dopustit,“ řekl ministr novinářům při příchodu na jednání.

Největší šance na shodu je podle ministra u státní podpory pro zálohy, které musejí energetické firmy skládat při nabídce dlouhodobých smluv o prodeji elektřiny. Širokou podporu vidí Síkela i pro návrh na povinné úspory elektřiny v nejvytíženějších hodinách.

Státy EU se neshodnou na zastropování ceny plynu

Nejednotné jsou naproti tomu členské státy v otázce stropu na ruský plyn. Zatímco některé země západní a jižní Evropy či pobaltské státy jej podporují, Česká republika a další země regionu jsou proti.

„Samotná cena ruského plynu v cenotvorbě nehraje tak důležitou roli. Pak je na místě se ptát, jestli je to ekonomické opatření, nebo jestli je to jen další balíček sankcí,“ prohlásil Síkela s odkazem na skutečnost, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu klesl podíl ruského plynu na celkovém dovozu do EU ze čtyřicet na devět procent. Česko a další země závislé na ruských dodávkách se obávají, že v případě zavedení stropu Rusko uzavře plynové kohouty úplně.