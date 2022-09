„Na letiště ani nejezděte.“ Stávka pilotů Lufthansy ochromila dopravu, dotýká se i Česka

Veřejnoprávní televize ARD v živém vstupu z Frankfurtu informovala, že cestující jsou podráždění a rozladění. Jedna z cestujících, která přiletěla z New Yorku bez možnosti pokračovat navazujícím letem si postěžovala, že s výjimkou e-mailu o zrušeném spoji nedostala od aerolinek žádné další informace, jak by mohla dál cestovat.

Do stávky se zapojili spolu s piloty mateřské Lufthansy také jejich kolegové z nákladní sekce Lufthansa Cargo. Dceřiné společnosti jako Eurowings, Lufthansa Cityline, Swiss, Austrian či Brussels létají dál. Spoje mezi Prahou a Düsseldorfem či Kolínem nad Rýnem/Bonnem, které obsluhuje Eurowings, tak dotčeny nejsou. Do Německa se rovněž vracejí lety, jejichž posádky byly ještě před zahájením stávky v zahraničí.

„Nevím, zda mě přeloží na jiný let, zda budu pokračovat vlakem, nebo pojedu pronajatým autem,“ řekla žena. Dodala ale, že důvodům stávky rozumí, proto má pro piloty pochopení.

Bavorská televize BR v reportáži z mnichovského letiště zmínila, že část cestujících problémy přijala s klidem, další naopak vyjadřují nelibost. Kritika ale nejčastěji míří na leteckou společnost. „Nechápeme, proč Lufthansa, která od státu získala finanční podporu, není ochotna své piloty dobře zaplatit,“ zlobil se jeden z cestujících.

Žádná ucházející nabídka, stěžují si odbory

Důvodem stávky jsou spory o mzdy. Odborová organizace pilotů Vereinigung Cockpit žádá na letošní rok jejich zvýšení o 5,5 procenta a vytvoření mechanismu, díky němuž by růst v dalších letech překonával inflaci. Lufthansa tvrdí, že takové požadavky by zvýšily náklady na personál kokpitů o 40 procent. Se započítáním všech doprovodných nákladů by to podle aerolinek znamenalo pro nadcházející dva roky dodatečnou finanční zátěž 900 milionů eur (22 miliard korun).

Sama Lufthansa navrhuje zvýšení základní měsíční mzdy o 900 eur (22 tisíc korun). To by podle ní v 18měsíčním období představovalo nárůst mezd o 18 procent pro začínající piloty a pětiprocentní nárůst pro kapitány.

Lufthansa odbory vyzvala, aby se vrátily k jednacímu stolu. Mluvčí odborů Matthias Baier nicméně tvrdí, že aerolinky nepředložily žádnou ucházející nabídku, kterou by bylo možné stávce předejít.