Keňané se vydali k volbám. Mladí ve změnu k lepšímu nevěří, Západ doufá v zachování stability

Výrazným Odingovým soupeřem je viceprezident William Ruto, který v kampani dokázal zmobilizovat davy lidí. Ruto je sice bohatý muž, ale pochází ze skromných poměrů a v kampani tvrdil, že chce lidem z této společenské třídy pomoci. Zaměřil se na politiku, která by měla vyřešit nezaměstnanost mezi mládeží. Sliboval rovněž, že hodlá rozbít dosavadní politické poměry, v nichž keňské politice dominují dynastie Kenyattů a Odingů.

Velkou podporu dokázal Ruto získat mezi nejpočetnější keňským etnikem Kikujů, aniž by k této skupině sám patřil. Video, na kterém během bohoslužby roní slzy, mu získalo mnoho podporovatelů, ale i kritiků – a na internetu se stalo virálem.

Druzí dva

Souboj mezi Odingou a Rutem bude podle průzkumů velmi těsný, další dva kandidáti by mohli spíš překvapit.

George Wajackoyah před volbami sliboval, že se zasadí o legalizaci pěstování marihuany, vývoz hadího jedu a hyeních varlat. Výnosem z jejich exportu chce pomoct ekonomice země. Korupci hodlá řešit rázně: „Trest smrti je jedinou cestou. Myslím, že prvních pět let mého působení ve funkci prezidenta by tito lidé měli zažít útrapy, do kterých Keňany uvrhli,“ řekl. Sám jako teenager žil na ulici a později strávil roky ve Spojených státech a Velké Británii.

Čtvrtým kandidátem je právník a duchovní David Mwaure Waihiga. Sám sebe označuje za „božího muže“ a i on hodlá z prezidentské pozice zintenzivnit boj s korupcí. „Chci, aby se na mé prezidentské období vzpomínalo jako dobu, kdy byl zabit drak korupce, plýtvání a špatného hospodaření,“ prohlásil.