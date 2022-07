Rusko přiškrtilo Nord Stream 1, dodávky může kompenzovat Transgas

Dodávky ruského plynu potrubím Nord Stream 1 ve středu ráno klesly. Vyplývá to z předběžných údajů ze dvou spojovacích bodů v Lubminu v západním Pomořansku. Podle nich tam mezi osmou a devátou hodinou přiteklo 17 milionů kilowatthodin suroviny, mezi 6:00 a 7:00 to přitom bylo ještě více než 27 milionů. Podle agentury DPA může množství dodávaného plynu dál klesat. Je ale možné, že Moskva pošle více plynu přes Slovensko. Vyplývá to z informací DPA a týdeníku Der Spiegel.