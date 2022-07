Teritoriální obrana je jedním z pilířů ukrajinské obrany. Štáb ČT natáčel její cvičení

V lesích, ze kterých počátkem března na 15 tisíc ruských vojáků podniklo útok na Kyjev, teď cvičí dobrovolné jednotky teritoriální obrany. „K dobrovolníkům zde v Buče jsem se přidal čtyři dny poté, co jsme vyhnali ruské vojáky,“ vzpomíná Konstantin s válečnou přezdívkou Čornyj, tedy Černý.

Jednotky teritoriální obrany se zformovaly letos v lednu ještě před ruskou invazí. Tehdy příslušníci cvičili boj muže proti muži v městské zástavbě. Ale jejich úkoly se vlivem změny charakteru této války dramaticky proměnily. Už neplní jen roli záloh, ale jsou nasazováni do bojů. Jsou připraveni na další ruskou ofenzivu a budují obranné pozice.

V březnu na předměstích pomohli zastavit postup ruských vojáků, teď se zakopávají hluboko v okolních lesích. Nacvičují, jak i příště zastavit postupující kolony těžké ruské techniky.

„Když jedou ve formaci, je těžké je porazit. Ale když je naženeme k sobě, tak je naše dělostřelectvo a drony Bayraktar jednoduše zaměří. A zničí naráz ne jeden stroj, ale desítky,“ popisuje oblastní velitel teritoriální obrany Andryj „Veles“ Verlatij.

O těch, kteří odešli bojovat na východ a už se nevrátili, plukovník nechce hovořit. Noví rekruti se stále hlásí, podle velení má i s nimi Ukrajina k dipozici téměř milion mužů a žen ve zbrani. Mezi nimi řidičku s přezdívkou Chvost. Podle toho, že zpravidla uzavírá formaci. „Pokud máte řidičský průkaz a zkušenost, tak je to vlastně lehké. Je to mechanika. Samozřejmě je to vetší, takže se s tím těžko zatáčí,“ mluví o svém voze.

I ona ukazuje změnu, kterou dobrovolné jednotky prošly. Předtím chabou výstroj postupně doplňují právě i obrněné vozy.